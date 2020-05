Juventus, Rabiot non è ancora rientrato a Torino per protesta

TORINO – Rabiot è atteso a Torino nelle prossime ore ma il suo comportamento resta un caso.

Secondo quanto riportato da “La Stampa”, il francese sarebbe stato tra gli ultimi a rientrare a Torino per protesta.

Secondo il quotidiano torinese, Rabiot non avrebbe gradito il taglio degli stipendi dei calciatori bianconeri.

Secondo alcuni media inglesi, invece, il francese non sarebbe rientrato in Italia per costringere la Juventus a cederlo.

L’ex calciatore del Paris Saint Germain non si è mai ambientato in Italia ed è finito spesso ai margini del progetto tecnico di Sarri.

Questi media inglesi parlano di una manovra da parte della mamma del calciatore francese per far approdare il figlio in Premier League.

Rabiot piace molto a Guardiola che in lui rivedrebbe alcune caratteristiche di Busquets, suo ex pupillo ai tempi del Barcellona.

Ovviamente il calciatore della Juventus accetterebbe subito il trasferimento a una società così prestigiosa.

La scelta di Rabiot non sarebbe dettata solamente da motivazioni tecniche o tattiche…

La Premier League è il campionato più ricco del mondo.

Andando in Inghilterra, l’ex centrocampista del Paris Saint Germain vedrebbe raddoppiato il suo già ricco stipendio.

La Juve non ne sentirebbe nemmeno la mancanza dato che lo ha messo già tra i partenti insieme a Higuain.