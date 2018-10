Juventus, inchiesta Report su infiltrazioni mafiose nelle curve. Nedved: "Agnelli chiaro con antimafia..."

MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il Vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Manchester Utd-Juventus.

La recente inchiesta di Report ha riportato in luce la questione dei rapporti tra club e ultras, del bagarinaggio e delle infiltrazioni mafiose nelle curve. Non vale solo per la Juve e proprio per questo da dirigente le chiedo se in qualche modo i club si sentono sotto ricatto e quanto questo fattore può pregiudicare la crescita e lo sviluppo rispetto ad altri grandi club europei, dato che ci troviamo nel contesto della Champions?

Sì, ovvio, è un problema, è un grande problema. Consiglierei di rileggere tutto quello che sul tema ha detto il nostro Presidente Andrea Agnelli davanti alla Commissione antimafia. E’ stato molto chiaro e molto preciso.

L’ultimo gol della Juventus in una competizione ufficiale all’Old Trafford l’ha segnato proprio Nedved. Quali sono i ricordi?

Sono ricordi bellissimi, parliamo del passato, bisogna vivere il presente, noi credo che siamo in grado di fare una grandissima partita e tutto il mondo ci guarderà perché è una partita storica.

Come ha visto il grande ex di questa partita, Cristiano Ronaldo?

Credo sia bello per lui tornare qua dove ha cominciato il suo grandissimo calcio in un grandissimo club. Sarà emozionante per lui ma è un giocatore di grandissima personalità, uno che vuole sempre vincere e credo che lo dimostrerà stasera.

Capello: “Il tifo è un business…”

”Io sono stato uno dei pochi allenatori a denunciare che il tifo è un business”. E’ quanto afferma l’ex tecnico tra le altre di Milan, Juve e Roma Fabio Capello nello studio di Sky in occasione della serata di Champions League. ”Per troppi tifosi – aggiunge Capello – il calcio è un business. Si era visto con la Lazio, e ora con questa inchiesta sugli ultra’ della Juventus”.