TORINO – Dopo la sconfitta di Napoli, Sarri fece una battuta che non piacque all’ambiente bianconero. Disse che per tornare a ricevere rigori a favore, c’era bisogno di tornare ad indossare la maglia con le strisce. La battuta, faceva riferimento a quanto detto da Sarri ai tempi del Napoli, dove si lamentava per i tanti rigori fischiati in favore della Juventus, che all’epoca era la sua rivale per lo scudetto.

Il turno successivo a questa sua battuta, che a questo punto si rivelata profetica, la Juve ha beneficiato di due rigori che le hanno permesso di battere la Fiorentina ma che hanno anche mandato su tutte le furie il patron viola Rocco Commisso.

La battuta di Sarri su rigori: “Juventus deve tornare ad indossare la maglia con le strisce”.

La battuta del tecnico bianconero dopo la sconfitta di Napoli: “Quest’anno ne abbiamo avuti pochi, forse bisogna ritornare alle vecchie maglie, quelle con le strisce. Il problema è proprio che abbiamo cambiato casacca… entriamo il doppio rispetto agli avversari in area di rigore ma abbiamo avuto sei tiri dal dischetto a favore e sei contro”.

Commisso furioso con l’arbitro: “Sono disgustato, ha deciso la partita, Juve non ha bisogno di questi favori”.

Rocco Commisso spara a zero sull’arbitro dopo la sconfitta per 0-3 della Fiorentina sul campo della Juventus con due calci di rigore che hanno indirizzato l’incontro in favore dei bianconeri. Ecco la sua furia ai microfoni di Dazn subito dopo il lunch match di giornata: “Gli arbitri non possono decidere le partite, sono disgustato. Sono qui da 6 mesi e non critico mai gli arbitri, ma non possono decidere: la Juve non ha bisogno del loro aiuto per vincere, non si possono vedere queste cose, sono arrabbiatissimo, non ci voleva”.

“La Juve è già più brava di noi, lasciamola vincere sul campo. Con il Genoa non ci hanno dato rigore. Qui ci hanno dato due rigori: il primo forse c’era, il secondo non c’era mai, e da li i nostri ragazzi si sono demoralizzati. Non è giusto per i nostri tifosi che vengano trattati così. Sono tre partite che veniamo penalizzati.

Non possono decidere le partite. I ragazzi devono vincere in campo. La Juve con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri, sono disgustato da quello che ho visto oggi, ma anche settimana passata col Genoa. Si deve aiutare il calcio nei modi giusti, in tutto il mondo non si può vedere la situazione di oggi”.