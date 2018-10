TORINO – La Juventus ha risolto i contratti con Giuseppe Marotta, ex ad per l’area sportiva, nonché direttore generale, e Aldo Mazzia, ex ad per l’area amministrativa. A Marotta viene riconosciuta un’indennità sostitutiva di preavviso pari a 361.775 euro lordi, altrettanto a titolo transattivo e di incentivo all’esodo.

A Mazzia viene riconosciuta l’indennità sostitutiva di preavviso per l’importo lordo 278 mila euro, nonché l’ulteriore importo lordo complessivo di 309 mila euro a titolo transattivo e di incentivo all’esodo.

