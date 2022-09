Juventus-Salernitana si può ripetere? Cosa dice il regolamento. Ma quel gol di Acerbi…

Juventus-Salernitana si può ripetere? Esiste la possibilità. Infatti se l’arbitro ammette nel suo referto di aver commesso un errore, il giudice sportivo può disporre la ripetizione della gara se ritiene che l’errore abbia condizionato il risultato.

Juventus-Salernitana si può ripetere? Gli scenari

L’errore del Var, che non ha tenuto in considerazione la posizione di Candreva, ha portato l’arbitro Marcenaro ad annullare la rete del 3-2 di Milik nei minuti di recupero del secondo tempo. Un gol annullato per la posizione di fuorigioco di Bonucci.

Ma per ripetere la partita, cosa che lo scorso anno non è accaduta dopo Spezia-Lazio (quando Acerbi siglò il gol della vittoria in netta posizione di offside) servono due condizioni. Il primo passaggio deve essere l’ammissione da parte dell’arbitro. Ovvero il direttore di gara deve scrivere nel suo referto di aver commesso un errore e spiegare che tipo di errore è stato. Nella fattispecie, il signor Marcenaro dovrebbe scrivere che ha annullato il gol di Milik sulla base di immagini che non gli hanno mostrato la posizione di Candreva (che teneva in gioco Bonucci) e che ammette di aver sbagliato la decisione.

A quel punto deve intervenire il giudice sportivo che prende in esame i referti degli arbitri. Se il giudice, analizzando l’errore ammesso dal direttore di gara, ritiene che lo stesso errore sia stato determinante per definire il risultato della partita, allora può disporre la ripetizione della partita stessa.

Cosa succederà?

Alla domanda “cosa succederà”, la risposta sembra scontata. Difficilmente verrà ripetuta Juventus-Salernitana. Questo perché non è pensabile che Marcenaro ammetta per iscritto il suo errore. E qualora lo facesse, sul tavolo del giudice sportivo arriverebbe una decisione incandescente perché, essendo impossibile non riconoscere che il gol avrebbe cambiato in modo sostanziale il risultato della partita visto che ancora mancavano dei minuti da giocare, il giudice arriverebbe a stabilire un precedente storico.