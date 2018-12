TORINO – Juventus-Sampdoria è stata una partita ricca di episodi da moviola. Il var è stato utilizzato in tutti i momenti chiave dell’incontro. Ha assegnato il rigore alla Sampdoria per un fallo di mano di Emre Can (qui), ha assegnato il rigore alla Juventus per un fallo di mano di Ferrari (qui) e ha annullato il gol di Saponara al 93′.

Perché la magia del calciatore della Sampdoria è stata annullata? Per il fuorigioco di partenza di Saponara. La palla è arrivata al calciatore della Sampdoria dopo un contrasto tra Defrel e Alex Sandro. Secondo l’arbitro, il tocco non è stato di Alex Sandro e quindi, seguendo questa logica, Saponara non è stato rimesso in gioco.

La Juventus ha vinto 2-1 e grazie a questo successo ha consolidato il primato in classifica e il titolo di campione d’inverno. Con la vittoria contro la Sampdoria all’Allianz Stadium la Juventus, già campione d’inverno, chiude il girone di andata con il record di punti, 53 punti, frutto di 17 vittorie e due pareggi.

Record anche per quanto riguarda i punti conquistati nell’anno solare: sono 101. Il precedente primato al giro di boa apparteneva alla stessa Juve, che nel campionato 2005/2006 aveva chiuso la prima parte della stagione con 52 punti.

Saponara gol annullato la vergogna del Calcio ahahahahahahahaha #JuveSamp pic.twitter.com/ZdbgXrQDee — @BS1778 (@BS78_1) 29 dicembre 2018

La tocca Sandro per ultima, Defrel non la voleva giocare per Saponara.

Non era da annullare — #GravinaBurattino (@KK26_KK26) 29 dicembre 2018

#Jvtblive il fantastico mondo di Marchegiani:”Juve fortunata perché il fuorigioco di Saponara è casuale”. 🤔 — Wulfgar (@HarryBosch73) 29 dicembre 2018

Ma infatti la palla non arriva a Saponara, è lui che va dalla palla dopo il tocco di Defrel — francesco sanna (@checco_sanna) 29 dicembre 2018

Fuorigioco di rientro di Saponara che c’era — Codice24 FE 🇲🇦 12/01 – F1 2019 🇦🇺 17/03 (@Codice_24) 29 dicembre 2018

La #Juve vince contro una buonissima #Sampdoria chiudendo il girone d’andata a 53 pt (ennesimo record). Doppio #CR7 e #Quagliarella (9° gol consecutivo).

2 rigori inesistenti (uno per parte) e gol annullato a #Saponara (giustamente) decisi col #var.#JuveSamp — Luca Gramellini (@LGramellini) 29 dicembre 2018

Due rigore – da una parte e dall’altra – che non avrei mai dato (stesso metro di giudizio in entrambi) ma la chiamata sul goal di #Saponara è un capolavoro del #VAR. #JuventusSampdoria #SerieATIM — Tomaso Palli (@TomasoPalli) 29 dicembre 2018

