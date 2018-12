TORINO – Importante episodio da moviola al 32′ di Juventus-Sampdoria, lunch match del campionato italiano di calcio di Serie A, sul risultato di 1-0 per i bianconeri con gol di Cristiano Ronaldo dopo appena due minuti di gioco.

L’arbitro Valeri ha assegnato un calcio di rigore alla Sampdoria dopo aver consultato il var per individuare il fallo di mano di Emre Can sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gianluca Caprari.

Il dubbio principale era sulla volontarietà del tocco del centrocampista della Juventus. Valeri, con l’ausilio della tecnologia, ha stabilito che il fallo di mano era volontario e ha assegnato il penalty alla Sampdoria. Dagli undici metri, non ha sbagliato Fabio Quagliarella che ha battuto Mattia Perin con una conclusione molto potente.

Il video con il rigore assegnato alla Sampdoria dal var

Il silenzio reiterato di Compagnoni e Marchegiani durante e dopo il VAR che assegna il rigore alla Samp è discretamente priceless 😂 #JuveSamp pic.twitter.com/KCd7WPjfbd — Andrea D (@SkydAnc3R) 29 dicembre 2018

