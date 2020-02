TORINO – Nel post partita di Juventus-Brescia, gara vinta per due a zero dai bianconeri, a Sarri è stato chiesto dei fischi dei tifosi prima della rete di Dybala che ha sbloccato la partita: “Siamo primi in campionato, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di finale di Champions League. E’ evidente che i tifosi dello Stadium sono abituati bene. Sono abituati a vincere e per questo motivo fischiano quando vedono che la squadra non riesce ad imporsi”.

Juventus, Sarri: “Chiellini? Rientro meritato dopo mesi di sacrifici”.

“Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo cominciato bene, poi ci sono stati 10′ di impasse poi sbloccato il risultato e col vantaggio numerico abbiamo fatto girare la palla bene, l’abbiamo chiusa, abbiamo preso tre pali, abbiamo giocato come serviva”.

Così l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, dopo la vittoria sul Brescia che ha visto anche il rientro in campo di Chiellini.

"Me lo sono trovato vicino pronto per rientrare e mi ha chiesto 'mister quanto manca? – ha scherzato Sarri -. Era da ieri che diceva, 'nell'ultimo quarto d'ora, se siamo sul 2-0, voglio giocare, voglio giocare'. E' giusto così, Dopo sei mesi di sacrifici ora comincia a stare meglio anche se ancora benissimo".