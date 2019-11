BERGAMO – La Juventus ha vinto in rimonta contro l’Atalanta ma non sono mancate le sofferenze per la squadra allenata da Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Chelsea lo ha ammesso nel post partita ai microfoni di Sky Sport citando Guardiola: “Sono d’accordo con Guardiola. Dominare contro l’Atalanta è molto difficile. E’ come andare dal dentista, puoi anche uscirne bene ma sicuramente soffri…

Abbiamo subito il loro gol meritatamente perché non stavamo giocando bene, poi siamo stati fortunati in occasione del pareggio ma credo che la vittoria sia meritata perché abbiamo giocato molto bene nei venti minuti finali. Non è facile tenere fuori uno tra Higuain e Dybala, oggi hanno fatto il loro, hanno giocato un grande finale di partita. Ma quando devo metterli in panchina non mi faccio problemi, glielo comunico nella riunione tecnica.

Oggi è stata una vittoria di grande valore perché è arrivata senza Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese ha bisogno di riposare perché ha fatto tante partite negli ultimi tempi tra Juventus e Portogallo e non è facile giocare con il dolore. Spero di averlo a disposizione per la prossima partita di Champions League ma la cosa più importante è la sua salute.

Federico Bernardeschi è stato costretto a lasciare il campo al 26′ per una brutta botta al costato. Dobbiamo ancora capire bene cosa si è fatto perché dopo essere uscito dal campo ha vomitato. Valuteremo con attenzione le sue condizioni di salute”.