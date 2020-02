ROMA – Le ultime due sconfitte in trasferta della Juve hanno cominciato a far serpeggiare voci clamorose sul futuro imminente della panchina. Come riportato da La Repubblica, Andrea Agnelli potrebbe anche decidere di richiamare in panchina Massimiliano Allegri. Il presidente bianconero è legato al mister livornese da una grande amicizia, e un suo ritorno sarebbe la prima opzione nel caso la situazione dovesse effettivamente precipitare: Allegri infatti è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2020.

Una ricostruzione che però è respinta dalle indiscrezioni riprese da Tuttosport, secondo le quali ci sarebbe ancora unità d’intenti tra la dirigenza e Maurizio Sarri. Inoltre non si registrano finora spaccature nello spogliatoio, ancora compatto con l’allenatore nonostante le difficoltà a recepire i dettami tattici del mister, evidenziate durante le gare.

