Juventus-Sarri, nella sua lista ci sono Milinkovic Savic e Higuain

TORINO – Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Sarri voleva rimanere al Chelsea ma dopo l’interessamento dei campioni d’Italia in carica, e l’atteggiamento del club inglese, avrebbe deciso di lasciare la Premier League per tornare in Italia per vincere lo scudetto. Sarri avrebbe avuto un colloquio con la Juve dove avrebbe chiesto il ritorno a Torino di Gonzalo Higuain e l’acquisto di Sergej Milinkovic Savic.

Juventus, Sarri non vuole solamente Higuain e Milinkovic Savic. Ecco le sue altre volontà.

Il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juve e l’acquisto di Sergej Milinkovic Savic non sono le uniche volontà dell’attuale allenatore del Chelsea. Stando ai ben informati, Sarri avrebbe chiesto altri due acquisti. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe Federico Chiesa, esterno d’attacco considerato ideale per la sua idea di calcio, ed un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli, il terzino albanese Hysaj. Due calciatori che già in passato erano entrati nel mirino di mercato dei bianconeri e quindi non dovrebbero esserci problemi per prenderli.

Sarri avrebbe chiesto anche la conferma di Paulo Dybala, Miralem Pjanic e Daniele Rugani, tre calciatori che l’ex allenatore del Napoli vorrebbe rilanciare ai massimi livelli. Restano in bilico Douglas Costa, Mario Mandzukic e Sami Khedira. Questi tre calciatori non sono considerati fondamentali da Maurizio Sarri e il tecnico del Chelsea avrebbe lasciato alla Juve una scelta sul loro futuro (fonte Corriere dello Sport).