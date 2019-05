Juventus, ecco Sarri: il tecnico ha dato l’ultimatum al Chelsea

LONDRA – Maurizio Sarri, che ha ricevuto una proposta importante da parte della Juventus, ha fretta di conoscere il suo futuro. Per questo motivo, Sarri ha deciso di dare una ultimatum al Chelsea. Vuole capire subito se verrà confermato o meno sulla panchina del club inglese. Sarri non vuole perdere altro tempo perché, in caso di licenziamento da parte del Chelsea, vuole poter rispondere subito all’offerta della Juventus. Uno stallo, potrebbe far ritrovare Maurizio Sarri senza panchina. Il Chelsea potrebbe esonerarlo e potrebbe essere troppo tardi perché la Juventus, nel frattempo, potrebbe nominare un altro allenatore.

Juventus, Maurizio Sarri non vuole perdere questa opportunità.

Maurizio Sarri vorrebbe conoscere il suo futuro prima della finale di Europa League ma questo scenario è praticamente impossibile perché il Chelsea, prima di accordargli la fiducia anche per la prossima stagione, vuole prima portare a casa questo importante trofeo europeo. Insomma, il destino di Maurizio Sarri al Chelsea si decide in base all’esito della finalissima di Europa League.

Al suo primo anno in Inghilterra, Maurizio Sarri ha riportato il Chelsea in Champions League chiudendo la stagione al terzo posto in classifica. Ha perso due finali, quella di coppa di lega e la supercoppa inglese, e si appresta a disputarne un’ altra, quella di Europa League. Secondo la stampa inglese, in particolare il “The Sun”, si andrà verso un “Sarrivederci”. Ovvero Sarri saluterà il Chelsea per tornare in Italia e sedere sulla panchina della Juventus. Staremo a vedere.