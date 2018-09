Juventus-Sassuolo streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

TORINO – Juventus-Sassuolo, partita valida per la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà domenica 16 settembre 2018: appuntamento alle 15, allo Juventus Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV E STREAMING.

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A: in diretta streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng.

La Juventus vuole rimanere a punteggio pieno ma dovrà fare i conti con la seconda della classe, il Sassuolo di mister De Zerbi. La Juventus ha vinto contro il Chievo Verona, contro la Lazio e contro il Parma. Adesso dovrà battere i neroverdi per rimanere a punteggio pieno. In casa Juventus il morale è alto perché questi risultati sono arrivati con un Cristiano Ronaldo che è ancora a secco. Quindi la squadra ha ancora ampi margini di crescita e questa è una bella notizia a pochi giorni dall’esordio in Champions League.

Il Sassuolo se la giocherà a viso aperto. De Zerbi non è abituato a fare le barricate. Non ha mai avuto un modulo difensivo, nemmeno con il Benevento. De Zerbi punterà su Kevin Prince Boateng e Domenico Berardi che sono le due stelle della squadra. Dovrebbe partire dalla panchina il grande ex dell’incontro, Matri che vinse tre scudetti in bianconero ai tempi di Antonio Conte.