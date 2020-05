Juventus, Sconcerti: “Higuain merita una denuncia al momento del suo rientro in Italia” (foto Ansa)

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti si è scagliato contro Gonzalo Higuain della Juventus e contro il piano per far ripartire il calcio in Italia.

Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di una intervista ai microfoni di calciomercato.com.