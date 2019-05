TORINO – Sergio Ramos alla Juventus? Che i bianconeri siano alla ricerca di un difensore di livello internazionale è cosa risaputa. Lo spagnolo potrebbe infatti lasciare il Real Madrid quest’estate. Stando a quanto riporta dalla Spagna “El Chiringuito” il difensore in questi giorni sta riflettendo se continuare la sua carriera con i blancos oppure iniziare una nuova avventura in un top club europeo.

Il popolare programma spagnolo ha citato fonti vicine al capitano del Real: “Vedono Sergio logorato. Non ha ancora perso l’ambizione ma non è sicuro su dove voglia continuare a vincere”. I rapporti con Florentino Perez non sono più quelli di un tempo: dopo il 5 marzo, la terribile notte che ha visto l’Ajax demolire il Real al Bernabeu, tutto è cambiato.

Ma la notizia è un’altra: AS ha svelato che tra le pretendenti c’è anche la Juventus. Sergio Ramos sarebbe stato sponsorizzato da Cristiano Ronaldo in persona: i due hanno vinto insieme quattro Champions e il portoghese avrebbe esortato il presidente Agnelli a compiere uno sforzo economico per portare il difensore a Torino. (Fonte As).