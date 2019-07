ROMA – La Juventus sarà presente in esclusiva in eFootball PES 2020, l’unico videogioco ad includere i bianconeri. Konami ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia.

La partnership tra Konami e la società bianconera permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno del videogioco di calcio della Juventus, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team di sviluppo ha avuto la possibilità di collaborare con i calciatori della squadra per poterli ricreare al meglio digitalmente all’interno del videogioco.

I giocatori infatti sono stati tutti scannerizzati in 3D per permettere che siano perfettamente riprodotti all’interno del videogioco così come nella realtà. Infine Miralem Pjanic è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, il centrocampista bosniaco apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in una serie di attività di Juventus e Konami nel corso dell’anno.

“Questo accordo vede unirsi per il prossimo triennio due icone globali del calcio e dell’entertainment quali PES e Juventus e ci permetterà di essere sempre più a stretto contatto con i nostri fan più giovani e gli appassionati non solo di sport ma anche di e-sport”, il commento di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus.

Su Fifa 20, come riporta Calciomercato.com, i bianconeri figureranno come Piemonte Calcio. (fonte Juventus – Twitter)