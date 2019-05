ROMA – La notizia negli ultimi minuti sta rimbalzando di cellulare in cellulare tra i tifosi della Juventus: la società bianconera, scrive l’agenzia “Agi”, avrebbe trovato l’accordo con Pep Guardiola per un contratto di quattro anni da 24 milioni di euro tondi tondi a stagione. La Juve, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di non voler commentare la notizia. Non commenta ma non smentisce…

L’agenzia dà anche le date: la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14, invece, la presentazione ufficiale. Una data, quella di venerdì 14, non casuale.

I tour per visitare l’Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum in quella data, scrive l’agenzia, infatti sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi.

“I colpi a sorpresa – si legge ancora – stanno ormai diventando un marchio di fabbrica della gestione Agnelli/Paratici, basti pensare all’arrivo di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, tant’è che le quotazioni delle agenzie di scommesse sul prossimo tecnico della Juve riguardo mister Guardiola sono precipitate”.

Di ufficiale però al momento non c’è ancora nulla. La Juve ha replicato con un comunicato scarno: “Non commentiamo ‘rumors’ legati all’allenatore”. Il club conferma che il prossimo 14 giugno sono sospesi i tour per visitare l’Allianz Stadium, ma spiega che “ciò è dovuto a un evento commerciale che quel giorno si svolgerà all’interno dello stadio”. (AGI)

Fonte: Agi.