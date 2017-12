ROMA – “Se arriva Emre Can vado via”. La confidenza di Claudio Marchisio scuote l’ambiente della Juventus. Il centrocampista infatti sta trovando poco spazio in bianconero. Allegri più volte lo ha fatto partire dalla panchina, e nelle gerarchie dei centrocampisti è ormai dietro a Pjanic, Khedira e Matuidi. Le uniche due gare in cui è sceso in campo dal primo minuto, sono state quelle giocate in casa contro Crotone e Benevento.

La situazione, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe peggiorare. L’ad Beppe Marotta sarebbe infatti sulle tracce di Emre Can del Liverpool, per rinforzare proprio il reparto di centrocampo, e in merito a ciò, alcune indiscrezioni rivelano di una confessione fatta da Marchisio ad amici e parenti. Secondo questa indiscrezione, il centrocampista avrebbe svelato che sarebbe pronto a lasciare la Juventus in caso di arrivo di Emre Can. In questo caso, il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo in rossonero, tant’è che Bonucci avrebbe già chiamato l’amico per capire se ci possa essere la possibilità di trasferirsi a Milano. Lo stesso Marotta aveva detto su Marchisio: “Non credo voglia andare all’estero”.