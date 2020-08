La Juventus ha ufficializzato lo staff tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo. C’è anche l’ex tecnico dell’Udinese Tudor.

La Juventus ha ufficializzato lo staff tecnico del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Tra i vari nomi, spiccano quelli di Tudor e Baronio, non solo perché sono due ex calciatori piuttosto noti ma soprattutto perché hanno già intrapreso da diversi anni la carriera da allenatore.

Tudor allena dal 2013 dopo essere stato il vice della Croazia. Ha già allenato club importanti come Udinese, in Serie A, Galatasaray, in Turchia, e Hajduk Spalato. Alla Juve torna vice, incarico che non ricopriva da sette anni.

Baronio non ha lo stesso curriculum di Tudor perché fino a questo momento ha allenato solamente nelle giovanili. Alle sue spalle esperienze importanti con le formazioni Primavera di Brescia e Napoli.

Sui social si sta parlando di queste scelte da parte di Pirlo. Secondo alcuni, denoterebbero insicurezza perché forse Pirlo non sarebbe abbastanza sicuro delle sue capacità di allenatore e per questo motivo si sarebbe circondato di due tecnici già fatti.

Secondo altri, denotano invece umiltà e voglia di apprendere da parte del neo tecnico della Juventus che è alla prima esperienza da allenatore. E non sta iniziando di certo dalla porta di servizio ma dalla panchina del club più forte d’Italia.

Lo staff di mister Pirlo.

Vice Allenatore: Igor Tudor