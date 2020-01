TORINO – Dopo la sconfitta di Napoli, in casa Juventus è scoppiato il caso Sarri. Secondo Enrico Fedele, ex agente dei fratelli Cannavaro, i calciatori bianconeri si sarebbero stufati dell’ex tecnico del Chelsea e rivorrebbero in panchina Massimiliano Allegri (attualmente svincolato). Le sue dichiarazioni a Canale 21, durante il programma tv Il bello del calcio, sono riportate dal Corriere dello Sport.

“I calciatori della Juventus si sono stancati di Sarri, vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità, ecco perché il Napoli ha avuto una vita facile contro i bianconeri. Se la Vecchia Signora è prima è merito solo dei fuoriclasse che ha all’interno del suo organico”.

Queste dichiarazioni di Fedele gettano ulteriore benzina sul fuoco su una situazione ambientale resa davvero complicata da alcune dichiarazioni rilasciate da Sarri nel post partita di Napoli-Juventus. La prima battuta da parte del tecnico bianconero, non gradita dalla società, è stata: “Pochi rigori? Infatti noi quest’anno non siamo più a strisce, abbiamo avuto 6 rigori a favore e 6 contro giocando il doppio di palloni nell’area avversaria: sarà quello. Forse è l’ora di rifare le maglie vecchia maniera”.

La seconda sul Napoli: “Se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro di loro”. A sottolineare come Sarri sia ancora legato alla città di Napoli. Due frasi indigeste alla proprietà bianconera e ai tifosi della Vecchia Signora.