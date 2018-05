ROMA – La Juventus ha puntato Icardi, centravanti e uomo simbolo degli arcrivali dell’Inter. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La notizia avrebbe del clamoroso, se non fosse per gli ultimi “scippi” eccellenti ai danni delle più serie candidate a contendere ai bianconeri (almeno sulla carta) una leadership assoluta nella serie A che ormai dura da sette campionati, vedi Pjanic della Roma e lo stesso Higuain strappato al Napoli.

Non è chiaro chi abbia chiamato chi per primo, fatto sta che secondo il Corriere della Sera i legali della Juventus si sono messi a studiare il dossier Icardi: la sua clausola rescissoria (110 milioni di euro) vale solo per l’estero. In ogni caso la Juve metterebbe sul piatto proprio Higuain (valutato una sessantina di milioni, quello che gli offrirebbe un interessato Chelsea) più un conguaglio da 50 milioni.

Non siamo però in una fase di trattativa, forse nemmeno un pour parler informale: resta che già l’anno scorso ci fu un abboccamento (rivelato dalla moglie agente Wanda Nara). All’epoca non se ne fece niente ma è certo che l’argentino più giovane (25 anni) piace eccome, non foss’altro per la regolarità con cui, da quando era alla Samp, l’attaccante ha segnato contro i bianconeri.