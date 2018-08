TORINO – La Juventus ha tesserato un altro Cristiano Ronaldo. È Cristiano Ronaldo Jr, il figlio maggiore (nato nel 2010) del 5 volte pallone d’oro, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che da lunedì 27 agosto ha iniziato la stagione con la Juventus Under 9 per la quale è stato tesserato. Anche lui viene dal Real Madrid.

Quest’estate, al termine dell’amichevole che il Portogallo aveva vinto contro l’Algeria, Cristiano Junior era andato in campo a giocare con il papà che si è quasi commosso quando il piccolino ha scagliato un tiro preciso sotto l’incrocio dei pali, strappandogli un sorriso enorme.