TORINO – Primo giorno di scuola per i calciatori della Juventus. I giocatori bianconeri sono stati accolti da un bagno di folla al momento del loro arrivo allo J-Medical per le visite mediche prima dell’inizio del ritiro estivo. I tifosi della Vecchia Signora hanno accolto con affetto sia Gonzalo Higuain che Joao Cancelo, due calciatori in uscita in questa finestra di mercato.

Gonzalo Higuain è chiuso da Cristiano Ronaldo, da Mario Mandzukic, da Moise Kean e dal possibile arrivo di Mauro Icardi. Lì davanti sono davvero troppi e per Higuain è quasi inevitabile la cessione visto che i bianconeri hanno provato a venderlo anche lo scorso anno girandolo in prestito prima al Milan e poi al Chelsea. Higuain ha fatto male sia a Milano che a Londra e per questo motivo è stato rimandato dai due club alla casa madre.

Il calciatore argentino piace molto alla Roma ma Higuain non è convinto di questa destinazione, nonostante le parole di elogio di Petrachi in conferenza stampa, ed il suo agente ha detto che o rimarrà alla Juventus o si trasferirà all’estero.

L’altro big in vendita è Joao Cancelo. L’esterno portoghese, dopo un ottimo avvio di stagione, si è un po’ perso e nel finale non ha inciso come la Juve si sarebbe aspettata. Oltre a queste considerazioni sul suo rendimento, i bianconeri hanno bisogno di cederlo per rimediare i soldi necessari all’acquisto di De Ligt senza fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista uscite/entrate.

La Juve sta cercando di cedere Joao Cancelo in cambio di sessanta milioni di euro. Questo incasso verrà investito interamente nell’acquisto di De Ligt che dovrebbe costare ai bianconeri circa 70-75 milioni di euro (senza Moise Kean come contropartita tecnica). Cancelo piace sia al Manchester City (favorito) che al Barcellona.