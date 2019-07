TORINO – Mino Raiola, agente di De Ligt e di altri grandissimi campioni, è stato accolto in maniera trionfale dai tifosi della Juventus al momento del suo arrivo allo J-Medical per le visite mediche dell’ex difensore dell’Ajax che è un suo assistito.

I tifosi bianconeri gli hanno dedicato alcuni cori. Tra questi spicca: “Ooooh Mino, riportaci Pogba!”. Mino Raiola è anche l’agente di Paul Pogba. Il centrocampista francese vuole lasciare il Manchester United.

Pogba tornerebbe volentieri alla Juventus ma l’operazione di mercato è molto complicata dal punto di vista economico perché lo United chiede duecento milioni di euro per il cartellino del giovane fuoriclasse della Nazionale Francese.

Le dichiarazioni di Mino Raiola sono riportate da Sport Mediaset nella sua edizione online. “Pogba resta allo United? La Juventus è interessata? Vivo la mia vita giorno per giorno. Oggi sono qui, domani non so. Vedremo”.

Sibillino, tanto quanto lo è stato su un altro gioiello della sua scuderia che con la Juve sta ora trattando il rinnovo di contratto: “Quale futuro per Kean? E’ sullo stesso piano di De Ligt. E’ un grande campione”.

Quindi, tradotto, serve un contratto da top”. Un contratto che sta invece cercando, non con la Juve, Mario Balotelli: “Oggi sono qua, domani non so dove sarò”.

Matthijs de Ligt, nuovo acquisto bianconero atterrato ieri sera a Caselle per iniziare la sua avventura alla Juventus, ha sostenuto le visite mediche presso lo JMedical. Il difensore olandese è arrivato alle 8.35 al JMedical, acclamato da circa 200 tifosi bianconeri: insieme a lui il procuratore Mino Raiola, regista dell’operazione che sarà ufficializzata nelle prossime ore dopo i risultati degli esami clinici di rito.

De Ligt ha solamente 19 anni ma è già considerato uno dei difensori più forti del mondo. Nonostante sia giovanissimo, è già un titolare inamovibile della Nazionale Olandese di calcio (fonti Sport Mediaset e Ansa).

Il video da YouTube con Mino Raiola allo JMedical.