VALENCIA – Ultras spagnoli incappucciati lanciano petardi contro l’albergo dove dormivano i calciatori della Juventus. A quanto riporta il giornale spagnolo Las Provincias nella tarda serata di martedì una ventina di ultras del Valencia, incappucciati, si sono avvicinati all’hotel Westin, dove alloggia della squadra italiana e hanno dato il via ad una carica di insulti e hanno acceso casse di dispositivi pirotecnici all’indirizzo dei bianconeri. Inoltre, hanno esposto uno striscione con la scritta: Juve Me**a.

Come riporta anche Italpress, la Polizia Nazionale, chiamata dalla sicurezza dell’hotel è così giunta all’albergo, istituendo un presidio di sicurezza fino alle sette del mattino per evitare ulteriori episodi. Le telecamere di sicurezza dell’hotel hanno ovviamente ripreso il susseguirsi degli eventi e i protagonisti degli atti vandalici: si indaga per identificare i responsabili.