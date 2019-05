TORINO – Anticipo del venerdì del campionato italiano di calcio di Serie A, Juventus-Torino 0-1, gol: Lukic al 17′.

Juventus e Torino affrontano il derby con motivazioni diverse. Allegri ha già vinto lo scudetto e sta provando la formazione per il prossimo anno, mentre Mazzarri è a caccia di un posto Champions e non può permettersi passi falsi. Al 4′, Kean si libera bene sulla fascia destra ma il suo tiro cross è respinto dalla difesa del Torino. Al 6′, Bernardeschi scatta sul filo del fuorigioco e calcia al volo con il sinistro su lancio di Chiellini ma la palla è terminata in curva. Al 10′, Belotti colpisce con il ginocchio su cross di De Silvestri, parata centrale per Szczesny.

Al 13′, Belotti si è accentrato e ha fatto partire un gran destro che è stato deviato in calcio d’angolo da Szczesny. Torino in vantaggio al 17′. Pjanic non riesce a controllare una rimessa laterale, si fa togliere palla da Lukic che non ha problemi a segnare davanti a Szczesny.

Juventus-Torino, le scelte di Massimiliano Allegri e Walter Mazzarri per il derby della Mole.

La Juventus, a causa dei molti infortuni, è costretta a scendere in campo con il 4-4-2. Massimiliano Allegri conferma Szczesny tra i pali e schiera una difesa a quattro con Cancelo terzino destro, Spinazzola terzino sinistro, Bonucci e Chiellini al centro della difesa bianconera. Juventus con il centrocampo a quattro con Cuadrado esterno destro, Bernardeschi esterno sinistro, Matuidi mediano e Miralem Pjanic regista. Tandem offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Moise Kean, i due attaccanti che potrebbero essere i titolari anche per la prossima stagione.

Il Torino risponde con il solito 3-5-2. Walter Mazzarri non ha voluto stravolgere il credo tattico della sua squadra per una sfida così delicata dove non servono esperimenti. Mazzarri conferma Salvatore Sirigu tra i pali e schiera una difesa composta da tre centrali: Armando Izzo, N’Koulou e Bremer. Centrocampo folto, a cinque, con De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne, Rincon e Lukic nella zona mediana del campo e Meité ad inventare calcio. Il tandem offensivo del Torino è composto dalla seconda punta Berenguer vicino al centravanti, il “Gallo” Andrea Belotti.

FORMAZIONI UFFICIALI di Juventus-Torino.

Juventus (4-4-2): Sczcesny; Cancelo, Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Moise Kean e Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer e “Gallo” Andrea Belotti. All. Walter Mazzarri.