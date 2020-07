Cristiano Ronaldo si è sbloccato nel derby Juventus-Torino. A Madrid era uno specialista ma a Torino non era mai riuscito ad andare a segno su calcio di punizione. Oggi ha segnato la prima rete su punizione durante il derby contro i granata.

Segnatevi il 61′ di Juventus-Torino. Dopo due anni di tentativi fallimentari, Cristiano Ronaldo è riuscito a sbloccarsi su punizione.

Come ha tirato? A dire il vero, nemmeno benissimo. Cr7 ha messo da parte le conclusioni potenti e ha optato per un tiro a giro. La conclusione non era male ma non era molto angolata.

Non è il classico gol a giro alla Del Piero sotto l’incrocio dei pali. Il suo tiro era sotto la traversa ma non era molto angolato.

Diciamo che Sirigu gli ha dato una grossa mano perché è apparso, quantomeno, sorpreso… (per usare un eufemismo…).

Grazie a questa rete, Ronaldo si è messo alle spalle la brutta lite con Maurizio Sarri nel primo tempo.

Il portoghese è stufo di giocare da esterno ma Sarri lo vuole in quella posizione per dare spazio a Dybala nel ruolo di centravanti.

Non a caso Ronaldo sta segnando pochissimo su azione. Dopo i rigori delle partite precedenti, ecco il gol direttamente su calcio di punizione.