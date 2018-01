TORINO – Derby tranquillo fino al 67′, poi è successo di tutto. L’arbitro Doveri ha consultato il VAR per convalidare la rete del 2-0 di Mandzukic (qui il video). A questo punto Mihajlovic, che sperava nell’annullamento del gol con l’ausilio della tecnologia, si è scagliato a brutto muso contro l’arbitro Doveri che non ha potuto fare altro che mostrargli il cartellino rosso e la via degli spogliatoi.

Sinisa Mihajlovic protestava per l’entrata di Khedira su Acquah dalla quale era nata l’azione del gol di Mandzukic che ha chiuso il derby portando la Juventus sul doppio vantaggio a pochi minuti dal termine.

