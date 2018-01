TORINO – Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e parlamentare della Lega, protesta con la Rai in una nota per il derby di Coppa Italia Juventus-Torino trasmesso senza telecronaca.

‘Non sono un malato del calcio, ma tifo Atalanta e lo seguo volentieri. Stasera assistendo al derby di Torino senza la telecronaca, ma dovendo comunque sorbire gli spot pubblicitari, mi chiedo se sia davvero servizio pubblico televisivo, come dovrebbe essere in quanto il canone non viene pagato volontariamente ma prelevato coattivamente attraverso il servizio di fornitura elettrica, pena la sospensione della stessa’.

‘Un servizio televisivo del genere, che non ti offre i servizi ma solo la pubblicità – dice Calderoli – è l’equivalente in termini di trasporto aereo dell’Alitalia e continuo a pensare che questi carrozzoni andrebbero chiusi.

Lo Stato e i cittadini hanno dato tanto a queste aziende eppure addirittura in alcune aree italiane non solo non arriva il commento del derby ma neppure il segnale, anche se il canone i cittadini devono comunque pagarlo in bolletta elettrica’.