TORINO – Episodio chiave al 67′ di Juventus-Torino, derby di Coppa Italia valido per i quarti di finale. Entrata di Khedira su Acquah, l’arbitro di Doveri ha fatto correre, la palla è arrivata a Mario Mandzukic che ha battuto senza problemi Milinkovic Savic.

L’arbitro Doveri ha convalidato il gol poi ha deciso di consultare il VAR per essere sicuro della sua decisione. Dopo aver visionato l’azione nel monitor, ha reputato ancora regolare l’entrata di Khedira su Acquah e ha convalidato il gol. A questo punto Sinisa Mihajlovic è corso verso di lui e ha protestato in maniera veemente. L’arbitro Doveri ha deciso di mostrargli il cartellino rosso e gli ha mostrato la via degli spogliatoi.

Il video con il gol di Mandzukic nato da un intervento di Khedira su Acquah