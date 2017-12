ROMA – “Io sogno di asfaltarli, cancellarli dal pianeta, togliere loro ogni piccolo barlume, desiderio, speranza di essere diventati una squadra normale. Devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini nascosti al buio”. Queste le parole, pronunciate durante una trasmissione di JTV, che hanno scatenato una bufera sui social.

Le frasi sono di Sandro Pellò, presidente di Comunicazione Bianconera, invitato a parlare a proposito della prossima sfida di campionato in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. In trasmissione era presente anche il direttore Claudio Zuliani.

La conduttrice della trasmissione, Monica Somma, ha commentato così quello che è accaduto in studio: “Sui social molti tifosi hanno chiesto di allontanare Pellò? Ma figuriamoci, assolutamente no. È un uomo di un’intelligenza superiore, ogni tanto può avere uno scivolone su alcuni argomenti, ma parliamo di una persona che sa quello che dice e che lo sa dire bene. Potrebbe essere meno colorito su alcune cose, ma per come vivo io il calcio, in maniera più leggera, può farmi ridere. Probabilmente quelle parole possono aver dato fastidio a chi vive il calcio in maniera diversa da me. Ecco, in questo caso mi dispiace e dico che potremmo stare tutti più attenti, sapendo che le reazioni sono queste, e usare parole più adeguate. Pellò è libero di dire ciò che vuole, lo invito in studio molto volentieri. Se poi va a toccare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, ma bisognerebbe essere a volte più maturi sull’argomento calcio, tutto qua. Purtroppo i social hanno distrutto quel poco di buonsenso che una persona aveva quando si parlava di questo sport”.

“Io sono stata insultata pesantemente per un video su Instagram dopo Napoli-Juventus, una “Stories” in cui, con il sorriso, sfottevo i miei amici anti-juventini. A quelli che mi hanno insultato dico di ricordarsi delle donne non solo l’otto marzo. È calcio, sono una donna, se i tifosi si sentono offesi per le parole di Pellò si dessero una regolata quando poi sui social mi insultano semplicemente perché lavoro alla Juventus”, ha aggiunto Monica Somma.