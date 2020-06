Juventus Under 23-Ternana, ufficiale data, orario e diretta tv della finale della Coppa Italia di Serie C (foto Ansa)

ROMA- E’ stata fissata definitivamente a sabato prossimo, 27 giugno, con inizio alle ore 20,45 e diretta tv su RaiSport, la finale della Coppa Italia di Serie C fra Juventus Under 23 e Ternana.

Lo fa sapere la Lega Pro, precisando che la partita si giocherà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena.

In caso di parità al 90′, viene spiegato in una nota, si giocheranno due tempi supplementari.

Se il risultato sarà ancora di pareggio verranno tirati i calci di rigore.

Coppa Italia di Serie C, tutto quello che c’è da sapere sulla competizione arrivata alla finalissima con Juventus Under 23-Ternana.

La Coppa Italia Serie C (fondata come Coppa Italia Semiprofessionisti) è una competizione calcistica italiana che si tiene sotto la giurisdizione della FIGC.

Terza coppa professionistica nazionale per prestigio (dopo la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega), è organizzata a cadenza annuale dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Dal 2008 al 2017 assunse la denominazione di Coppa Italia Lega Pro.

La prima edizione del torneo si svolse nel 1972, e da allora non ha mai conosciuto alcuna interruzione.

La vittoria della coppa, oltre al titolo sportivo, dal 2017 consente anche l’accesso ai play-off per la promozione in Serie B.

Dal 2017, con il contestuale cambio di denominazione del campionato di Lega Pro in Serie C, anche la coppa di categoria torna alla storica denominazione di Coppa Italia Serie C (fonti Ansa e Wikipedia).