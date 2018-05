TORINO – Juventus-Verona 0-0 (gara in corso). Grande commozione a Torino [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per l’addio alla Juventus di Gigi Buffon dopo 18 stagioni di trionfi. Oggi il portierone bianconero giocherà la sua ultima gara con la maglia dei campioni d’Italia.

Lo stadio è pronto. C’è una stagione da #MY7H da celebrare. In 90 minuti. E un Capitano #UN1CO da salutare, in modo indimenticabile.#FinoAllaFine #JuveVerona pic.twitter.com/NkTrZURwOS — JuventusFC (@juventusfc) 19 maggio 2018

Come si fa a trattenere le lacrime, oggi?#UN1CO pic.twitter.com/TMXOenFKIm — JuventusFC (@juventusfc) 19 maggio 2018

“Ognuno di noi nella vita incontra delle persone da cui riceve molto di più di quanto possa mai restituire loro, tu per me sei una di quelle”. Claudio Marchisio celebra così l’amicizia con Gianluigi Buffon a poche ore dalla loro ultima partita insieme con la maglia della Juventus. “Le tue parole hanno sempre colto nel segno, ma spesso bastava anche solo un tuo sguardo – scrive il centrocampista su Instagram -. Lo stesso sguardo che oggi per l’ultima volta incrocerò negli spogliatoi”. “Quando sei arrivato ero poco più che un ragazzino con molti sogni e le idee chiare, conoscevo bene il valore di portare il borsone a quelli più grandi di me – ricorda Marchisio -. Fin da subito Tu, Alex, Pavel, Mauro e David con il vostro esempio mi avete insegnato cosa significa indossare la maglia bianconera, con lei siete scesi all’inferno e, con la tenacia di chi non molla mai, l’avete riportata in paradiso. Seguendovi ogni giorno ho capito il calciatore che avrei voluto essere e i valori che mi avrebbero contraddistinto come uomo”. “Il modo in cui hai amato la nostra maglia rimarrà fonte di ispirazioni per intere generazioni”, conclude Marchisio con l’hashtag “#UN1CO #Buffon”.

“Come ha twittato Roberto Mancini, è giusto che ognuno faccia le proprie scelte, che sono rispettabili. Auguro a Gigi il meglio, figuriamoci, io l’ho visto crescere prima che giocasse la sua prima partita a Parma, rispetto le sue decisioni e ci mancherebbe altro. Quello che ha fatto per la maglia azzurra è stato un qualcosa di grandissimo e penso che tutta la Figc e tutti gli italiani debbano ringraziarlo”. Così il dg della Fgci Michele Uva ha commentato con i giornalisti a margine di KickOff a Firenze l’addio alla Juve di Gianluigi Buffon. Quanto alla decisione di Buffon di non partecipare alla gara di chiusura della Nazionale con l’Olanda il prossimo 4 giugno a Torino, Uva ha detto di ritenere “che lui abbia parlato sia con il commissario tecnico che con Costacurta, in un regime normalissimo di confronto e di scambio di idee. Però è giusto che si rispettino le volontà. Quindi lo rispettiamo”, e la sua decisione “non cancella minimamente tutto quello che ha fatto per la Figc, e quello che la Figc ha fatto per lui”.

Juventus-Verona verrà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium e da Sky Sport alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in streaming su Premium Play e su SkyGo.