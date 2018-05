TORINO – Il bus scoperto della Juventus [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è partito dall’Allianz Stadium passando tra migliaia di tifosi festanti, in prima fila Cuadrado e Bernardeschi con la maschera di una zebra calata sul capo.

Al passaggio del pullman, che è seguito da un altro con dirigenti e accompagnatori, alcuni tifosi hanno acceso fumogeni bianco e neri e altri tricolori; sparati anche alcuni mortaretti.

E’ arrivato in piazza Castello, nel centro di Torino, il pullman scoperto con i giocatori della Juventus in festa. Migliaia i tifosi bianconeri che lo scorteranno fino a piazza Vittorio nella passerelle per il settimo scudetto consecutivo.

Juventus, i video con la festa scudetto sul pullman scoperto a Torino

Il pullman scoperto della #Juventus campione d’Italia è partito dall’Allianz Stadium: comincia la festa scudetto per le vie di Torino #CMdiretta pic.twitter.com/h0UOTkLY8V — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 maggio 2018

E cmq, mentre il pullman della @Juventus passa per le vie del centro … partono i fuochi d’artificio! 🤣🤣🤣🤣#JuveVerona pic.twitter.com/YO0JEBrnLV — Daniela Baudino (@labaudins) 19 maggio 2018