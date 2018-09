Juventus Young Boys streaming e in diretta tv, dove vederla. Juventus – Young Boys si sfideranno martedì 2 ottobre alle ore 18:55 per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Juventus – Young Boys, Gruppo H, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

I precedenti

Anche se Juventus e Young Boys non si sono mai affrontate, entrambe hanno giocato quattro partite contro squadre della nazione avversaria, vincendo le prime tre ma perdendo la più recente.

Curiosità e incroci

Miralem Sulejmani ha segnato contro la Juventus nella fase a gironi di Europa League 2009-2010, ma la Juventus si è imposta 2-1 sul campo dell’Ajax. Sulejmani ha avuto miglior sorte con il Benfica nelle semifinali di Europa League 2013-2014 (perse dalla Juventus con 2-1 complessivo) servendo un assist all’andata.

Steve von Bergen ha giocato in Italia con Cesena (dal 2010 al 12), Genoa (2012) e Palermo (2012-2013).

Ex compagni di squadra: Blaise Matuidi e Guillaume Hoarau (Paris Saint-Germain 2011-13); Paulo Dybala e Steve von Bergen (Palermo 2012-2013).

Il calendario della Juventus in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Valencia-Juventus 0-2;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 18.55 – Juventus-Young Boys;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Manchester United-Juventus;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 21.00 – Juventus-Manchester United;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Juventus-Valencia;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 – Young Boys-Juventus.

Saranno due le partite della Juventus trasmesse in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League: Juventus-Manchester United (quarta giornata) e Young Boys-Juventus (sesta giornata). Entrambe le partite si potranno guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.