Juventus-Zaniolo, Roma-Higuain: altro scambio tra i due club?

ROMA – Continuano incessanti le trattative sull’asse Roma-Torino. Dopo aver concretizzato lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, Juve e Roma sono ancora sedute al tavolo delle trattative per parlare dello scambio tra Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain.

Anche in questo caso, non dovrebbe trattarsi di uno scambio alla pari. Nicolò Zaniolo è valutato sui 70 milioni di euro, nonostante il pessimo Europeo Under 21 tra le fila dell’Italia, mentre Higuain, che fino a poco tempo fa valeva 100 milioni di euro, ha visto dimezzare il suo valore. Anzi, forse al momento vale anche meno della metà perché è reduce da due esperienze fallimentari con le maglie di Milan e Chelsea.

A Milano, era diventato la riserva del giovane Patrick Cutrone, tanto è vero che poi i rossoneri gli hanno dato il benservito a gennaio per prendere Piatek, mentre al Chelsea ha fatto da riserva al francese Oliver Giroud, grande protagonista nel trionfo europeo degli inglesi di Maurizio Sarri (ora alla Juventus).

Insomma, Higuain non è riuscito a tornare ai suoi livelli nemmeno con Maurizio Sarri e per questo motivo il suo mercato attuale è praticamente inesistente. La Roma ha bisogno di una prima punta perché sta per cedere il numero nove titolare, Edin Dzeko, all’Inter e ha bisogno di sostituirlo con un bomber di esperienza.

Ai giallorossi è rimasto solamente Patrick Schick e la Roma non può puntare unicamente su un calciatore che non è mai esploso nella Capitale. Per questa ragione, a Schick va affiancato un centravanti di esperienza che conosce molto bene il nostro campionato. Da questo punto di vista, Higuain potrebbe essere l’ideale per la squadra allenata da Fonseca.

La Juve, dal canto suo, lo darebbe volentieri via per prendere un gioiellino come Nicolò Zaniolo. Le parti ne stanno parlando, sono attesi sviluppi la prossima settimana.