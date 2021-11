Juventus-Zenit, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). La Juventus, deludente e in crisi in campionato, cerca di ripartire dalla Champions League per ipotecare il passaggio del turno. La squada di Allegri con una vittoria festeggerebbe l’accesso aritmetico agli ottavi con due giornate d’anticipo. L’avversario è lo Zenit, scoffitto di misura nella partita di San Pietroburgo. La partita si gioca questa sera 2 novembre alle 21. Juventus-Zenit dove vederla.

Juventus-Zenit, dove vederla in diretta tv

La partita di Champions League della Juventus è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252 del satellite). La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5.

Juventus-Zenit, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Juventus-Zenit con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e MediasetPlay.

Juventus-Zenit: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.