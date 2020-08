Kahn ha preso in giro Buffon in una intervista rilasciata prima della finale di Champions: “Ha quasi 50 anni, avrebbe dovuto smettere prima”.

E’ più forte Buffon o Neuer? Kahn non ha dubbi. In una intervista rilasciata prima della finale di Champions League tra il Bayern ed il Psg, l’ex portiere della Germania si è schierato dalla parte del suo connazionale Neuer.

“Neuer ha 34 anni. I portieri quando invecchiano non peggiorano, diventano ancora più forti perché acquisiscono esperienza. Buffon è ormai vicino ai 50 anni. Avrebbe dovuto smettere prima, su questo non c’è dubbio. Chi vincerà la finale di Champions League? Intanto bisogna dire che Flick ha fatto un grandissimo lavoro al Bayern Monaco. Il tecnico ha avuto la capacità di motivare i suoi calciatori tirando fuori il meglio dall’intera rosa. Il Psg ha tanti campioni ma io punto con decisione sul Bayern Monaco perché conosco il valore della squadra”.

Nonostante lo sfottò di un grande ex del passato come Kahn, Buffon non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Infatti, anche il prossimo campionato, il portierone farà parte della rosa bianconera. La stagione appena conclusa non l’ha giocata da titolare ma comunque Buffon ha saputo ritagliarsi uno spazio importante (fonte the Sun daily).