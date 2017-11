MILANO – Il nuovo Milan riapre le porte a Ricardo Kakà, ma prima di valutare le proposte dell’ad rossonero Marco Fassone, il brasiliano deve definire il proprio futuro.

“Mi sono preso un po’ di tempo per decidere come sarà la mia vita da qui in poi e l’ho detto a Marco – ha spiegato il trentacinquenne fantasista, dopo l’incontro con il dirigente rossonero a Casa Milan -. So di avere un’opportunità, è molto bello sapere che c’è la possibilità di stare ancora vicino al Milan. Ma prima devo decidere se giocare o no, e se non gioco devo capire cosa fare”.

“Sempre innamorato” della società con cui ha giocato sette anni vincendo di tutto, Kakà evita di sbilanciarsi sul ruolo che potrebbe rivestire nella dirigenza rossonera.

“E’ tutta un’ipotesi, è difficile parlare di queste cose: è bellissimo già stare vicino al Milan. Poi se avrò un ruolo vedremo – ha tagliato corto -. Le impressioni sul nuovo Milan? L’idea è chiara per tutti: portare il Milan a essere protagonista in Italia e in Europa, come è sempre stato. Quanto tempo servirà? Dipende dai risultati in campo, ma bisogna vedere come procede la squadre e cosa succede”.