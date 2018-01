NAPOLI – “Verdi? E’ una sua scelta, noi dobbiamo rispettarla. Se uno deve venire a Napoli non con piacere, meglio non venire”.

Lo ha detto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly commentando a Radio Kiss Kiss Napoli il no di Simone Verdi al trasferimento in azzurro. Koulibaly ha commentato anche il recupero di Ghoulam e Milik che da ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo: “Ci ha fatto molto piacere il loro ritorno. Ghoulam è pazzesco. Ora aspettiamo e speriamo che ci aiuteranno fino alla fine quando potranno giocare“.