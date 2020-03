CAGLIARI – Nei minuti di recupero di Cagliari-Roma, partita terminata sul risultato di quattro a tre per i giallorossi con doppietta di Kalinic, l’attaccante croato ha rivolto uno sfottò a Pisacane che ha ricordato a tutti quello di Cristiano Ronaldo nei confronti di Alessandro Florenzi in un Roma-Juventus dello scorso anno. Il gesto

è lo stesso: “Sei troppo basso per me…”. Ma le partite sono andate in maniera decisamente diversa.

Cristiano Ronaldo venne “punito” per questo sfottò nei confronti di Florenzi visto che la Roma vinse per due a zero proprio con un gol dell’attuale terzino destro del Valencia. Ieri invece, Kalinic ha deciso la partita contro il Cagliari con una doppietta e ha anche dominato il duello individuale con il difensore centrale della squadra sarda.

Probabilmente Kalinic ha voluto “vendicarsi” per quanto era successo nella gara di andata quando il suo gol della possibile vittoria venne annullato per un fallo ai danni di Pisacane che fece molto discutere sui social.

Kalinic e lo sfottò contro Pisacane in Cagliari-Roma, si è “vendicato” per quanto avvenuto nella gara di andata.

Dopo la rete annullata, Fonseca protestò con veemenza contro l’arbitro appellandosi a quella che secondo lui era una sceneggiata di Pisacane. Che infatti non accusò nessun infortunio serio dopo il contatto con Kalinic che portò all’annullamento del gol della Roma. Evidentemente Kalinic se l’era legata al dito e ieri ha avuto la possibilità di prendersi la sua rivincita a suon di gol (video YouTube.