Kallon del Genoa dedica il gol a Gino Strada: “Ha fatto tantissimo per tutta l’Africa”

Yahya Kallon del Genoa dedica il suo primo gol da professionista a Gino Strada. L’attaccante rossoblù viene dalla Sierra Leone, uno dei tanti Paesi africani che hanno una situazione politica e sociale instabile. Lui stesso ha detto che se non fosse riuscito a scappare oggi probabilmente sarebbe un bambino soldato.

Kallon ha segnato il gol della vittoria del Genoa nella partita di Coppa Italia contro il Perugia. Un gran gol con tiro a giro che ha coronato una prestazione da migliore in campo.

Kallon del Genoa dedica il gol a Gino Strada

Ecco cosa ha detto Kallon (come diffuso sui social dal Genoa): “Il mio gol? Lo dedico a Gino #Strada. Un grande uomo, il mondo intero deve dirgli grazie. Per il mio paese ha fatto moltissimo, ha costruito ospedali e curato persone. Ha fatto tantissimo per tutta l’Africa, sono triste per tutto questo”.

“L’alternativa al mio viaggio da Odissea era rimanere lì e diventare un bambino soldato – ha raccontato il giovane Kallon alla Gazzetta dello Sport -, ci sono organizzazioni locali che reclutano ragazzi. Ad alcuni familiari è già successo. Ne ho parlato coi miei genitori e abbiamo preso questa decisione, da allora non sono più tornato a casa ma i miei li sento. Ho avvisato mia mamma del gol decisivo in prima squadra, era felicissima”.

Genoa batte Perugia in Coppa Italia: decisivo Kallon

Vittoria e qualificazione ai 16/i di Coppa Italia per il Genoa, che rimonta il Perugia andato in vantaggio di due gol nei primi minuti di gara. La squadra di Ballardini, che si era presentata a sorpresa con Marchetti tra i pali, arriva al pari nel primo tempo approfittando di un Perugia in dieci per l’espulsione di Curado, e nel finale di gara segna con Kallon il gol vittoria.