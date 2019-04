LONDRA – Se Juventus e Tottenham dovessero passare il turno di Champions League si incontrerebbero in semifinale. In quel caso, il Tottenham non potrebbe disporre della sua stella Harry Kane. Il fenomeno inglese ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia e la sua stagione è praticamente finita a Tottenham-Manchester City, gara dove ha rimediato questo brutto infortunio.

Harry Kane si è fatto male per provare ad intercettare il passaggio di Delph, ma la caviglia gli era finita sotto i tacchetti del giocatore del Manchester City girandosi in modo innaturale. A quel punto, Kane ha avvertito un dolore fortissimo ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico del Tottenham.

Stagione finita per l’attaccante del Tottenham, brutto infortunio contro il City.

I tifosi del Tottenham erano in ansia ed in attesa di capire l’effettiva entità dell’infortunio di Kane, il club di Londra li ha gelati con questa nota ufficiale: «Dopo i controlli degli ultimi due giorni, possiamo confermare che Harry Kane ha subito un significativo infortunio al legamento laterale della caviglia sinistra durante la sfida dei quarti di finale della Champions League, vinta contro il Manchester City. Il giocatore continuerà ad essere monitorato dal nostro staff medico nel corso della prossima settimana».

Il Tottenham non fornisce indicazioni sui tempi di recupero dell’infortunio ma gli addetti ai lavori parlano di stagione praticamente finita. Di conseguenza l’attaccante della Nazionale Inglese salterebbe l’eventuale semifinale di Champions League contro la Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo.