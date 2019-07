SINGAPORE – L’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia in carica della Juventus è iniziata con una sconfitta contro il Tottenham nella International Champions Cup al termine di una partita “pazza” e ricca di emozioni.

La Juve ha giocato una buona partita dal punto di vista offensivo, soprattutto nella ripresa con la coppia Cristiano Ronaldo – Higuain, ma in difesa ha lasciato a desiderare (portieri compresi).

I gol del Tottenham sono il frutto di errori piuttosto evidenti da parte dei calciatori della Juventus. In occasione della prima rete, la Juve si è lasciata sorprendere in contropiede ed in questa circostanza nemmeno la respinta di Buffon è stata all’altezza della situazione. Il portiere bianconero non è riuscito a deviare la sfera lateralmente, come insegnano nelle scuole calcio, e ha lasciato lì la palla per il facile tap in di Lamela a porta vuota.

Nella ripresa, la retroguardia bianconera si è fatta trafiggere come se fosse di burro. Sulla giocata di Ndombele, De Sciglio si è perso Lucas Moura ed il brasiliano non ha avuto alcuna difficoltà ad insaccare da due passi.

Il gol di Harry Kane, che ha deciso la partita al 93′, è un capolavoro per intuizione e prontezza di esecuzione ma questa magia è resa possibile dagli errori macroscopici di Rabiot, che ha perso banalmente palla a centrocampo, e di Szczesny, che si è fatto uccellare da centrocampo perché era distratto.

Maurizio Sarri dovrà lavorare su questi errori perché non sono ammissibili per una squadra che vuole vincere tutte le competizioni che disputa. Buon inizio per i vice campioni d’Europa in carica del Tottenham.

Il video da YouTube con il gol capolavoro segnato da Harry Kane da centrocampo. Questa rete, segnata al 93′, ha regalato il successo al Tottenham sulla Juventus in una partita valida per la International Champions Cup.



Il video da YouTube con gli highlights di Juventus-Tottenham 2-3.