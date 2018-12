GLASGOW – Sarà un Natale diverso, quello del 2018, rispetto a quello di tanti suoi coetanei per il quindicenne Karamoko Dembele, che il 24 ha firmato un contratto da professionista con il Celtic Glasgow. Un traguardo raggiunto da ben pochi giocatori nella storia, ma Dembele ha già una buona tradizione in merito, dato che a soli 13 anni – arrivato nelle giovanili del Celtic da appena tre mesi – aveva esordito in un torneo Under 20, cosa che non era riuscita nemmeno a fenomeni come Messi o Maradona.

L’annuncio dell’accordo è stato pubblicato dal Celtic sul proprio sito, dove si ricorda che l’attuale ingaggio avrà valore fino al 2021, quando il ragazzo compirà 18 anni. Di origini ivoriane, Dembele è nato a Londra ma la famiglia si è poi trasferita in Scozia, dove ha cominciato a giocare a calcio. La sua precoce crescita fisica e tecnica gli ha fatto bruciare le tappe e ora sembra pronto per un prossimo debutto in prima squadra nel suo ruolo di ala o centrocampista offensivo.

Potrà farlo non appena compiuti i 16 anni, il prossimo 22 febbraio. “Il mio obiettivo è esordire in prima squadra – ha confermato – e cerco di dimostrarlo all’allenatore in tutti gli allenamenti e le partite che gioco con la formazione delle riserve”.