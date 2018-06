ROMA – Loris Karius dopo le papere di Kiev, ha deciso di rilassarsi a Bora Bora. Stando a quanto riportato dalla Bild il portiere del Liverpool, che verrà ricordato per i due incredibili errori durante la finale di Champions League [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dello scorso 26 maggio, sarebbe in compagnia di una sua nuova fiamma: Daniella Grace, 27enne ex di Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi mesi Karius è stato paparazzato con tante supermodelle come Pamela Reif, Annelie Alpert e Ianthe.

E i nuovi indizi che portano a questo nuovo flirt li ha “svelati” proprio Daniella Grace che negli ultimi giorni ha pubblicato diverse foto misteriose da Bora Bora, nelle quali del suo accompagnatore si vedono solo mani e piedi. Inoltre la bella 27enne, sempre su Instagram, ha postato alcuni scatti con il cane di Karius.

I due, secondo la Bild, avrebbero quindi deciso di staccare la spina a Bora Bora, in un albergo da 1800 euro a notte.