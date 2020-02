KARLSRUHE (GERMANIA) – Grave infortunio rimediato dal calciatore Carlson nel corso della partita della Seconda Divisione del campionato tedesco di calcio. Carlson è stato colpito involontariamente da un calcio in faccia sferrato dal calciatore avversario Assan Ceesay. Carlson è stato soccorso immediatamente ed è stato trasportato in ospedale. Inevitabile il cartellino rosso per Ceesay.

Carlson è uno dei calciatori di punta del Karlsruher SC.

Il Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e.V., meglio noto come Karlsruher SC o semplicemente Karlsruhe, è una società polisportiva tedesca con sede nella città di Karlsruhe, Baden-Württemberg, e nota per lo più per la sua sezione calcistica. Come scrive Wikipedia, milita in 2. Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco di calcio.

Fondato nel 1952 dalla fusione di Karlsruhe FC Phoenix e VfB Mühlburg, nella sua storia si è aggiudicato un titolo tedesco, due Coppe di Germania e una Coppa Intertoto.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con il brutto infortunio rimediato da Carlson nel corso della partita del campionato tedesco di seconda divisione tra la sua squadra e l’Osnabruck. Carlson è stato steso da un calcio in faccia sferrato involontariamente da Ceesay (che è stato espulso).