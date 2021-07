Kasper Hjulmand chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Danimarca, biografia e carriera. Kasper Hjulmand è l’allenatore della Danimarca, impegnata questa sera 7 luglio nella semifinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Fischio d’inizio alle 21. Quella di Hjulmand è la Nazionale che più ha sorpreso in questo Europeo, arrivando a giocarsi la semifinale a distanza di 29 anni dall’ultima volta. Nel 1992, infatti, la Danimarca arrivò in semifinale nell’Europeo giocato in Svezia, conquistò la finale ai danni dell’Olanda e vinse la competizione contro la Germania.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Kasper Hjulmand

Kasper Hjulmand è nato il 9 aprile del 1972 ad Aalborg, Danimarca. Ha 49 anni. E’ alto 193 cm. Da calciatore ha giocato per Randers Freja , Herlev IF e B.93 Copenhagen, ma la sua carriera nel calcio giocato termina all’età di 24 anni per problemi fisici.

Moglie, figli, vita privata di Kasper Hjulmand

Hjulmand è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato e ha tre figli. Consegue la laurea in scienze motorie in Danimarca. A metà degli anni ’90 si trasferisce in Florida, Stati Uniti. Qui studia Management dello Sport presso la University of North Florida a Jacksonville.

La carriera di Kasper Hjulmand

Nel 1998 entra nel settore giovanile del Lyngby, in Danimarca. Qui Hjulmand lavora per dieci anni arrivando a dirigere nell’ultimo biennio anche la prima squadra. Passa poi al Nordsjælland, prima con l’incarico di vice, poi dal 2011 al 2014 come primo allenatore. Si trasferisce in Germania, al Mainz, allenando la prima squadra per una sola stagione. Nel 2016 torna al Nordsjælland, dove rimane fino al 2019.

Nel 2020 Hjulmand viene chiamato ad allenare la nazionale danese, sostituendo Hareide. Chiude al secondo posto il girone di Lega A della UEFA Nations League 2020-2021, dove la Danimarca viene inserita nel raggruppamento di Belgio, Inghilterra e Islanda. Grazie a questo piazzamento, la squadra è testa di serie per le qualificazioni al campionato del mondo 2022, in occasione delle quali viene sorteggiata nel girone con Austria, Scozia, Israele, Fær Øer e Moldavia.