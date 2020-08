Kathleen Krüger ha appena conquistato la sua seconda Champions League con il Bayern Monaco. Ecco chi è.

In Italia la conoscono in pochi ma in Germania sono tutti consapevoli della sua importanza nella gestione di uno spogliatoio difficile come quello del Bayern Monaco. E’ Kathleen Krüger (qui la foto), la team manager dei campioni d’Europa in carica.

Kathleen Krüger ha conquistato ben 17 trofei con il Bayern Monaco. Nella sua bacheca c’è praticamente tutto:

due Champions League, otto Bundesliga, cinque Coppe di Germania, un Mondiale per Club e una Supercoppa Europea.

Kathleen Krüger è entrata nello staff tecnico del Bayern Monaco dopo una buona carriera nel calcio femminile (era una centrocampista che abbinava la qualità alla quantità).

E’ riuscita ad entrare a far parte del Bayern in un momento storico in cui in Germania veniva dato grande risalto al calcio femminile.

Infatti i tedeschi hanno saputo promuovere il calcio femminile imponendolo al pubblico maschile. In che maniera? Facendo giocare le partite femminili subito prima quelle maschili.

Quindi chi si presentava allo stadio per la partita della sua squadra del cuore, veniva intrattenuto nel pregara dal match della squadra femminile.

Ma torniamo all’importanza di Kathleen Krüger. E’ l’anello di congiunzione tra lo staff tecnico ed i calciatori. E’ l’unica ad essere inserita nella chat privata dei giocatori su Wapp.

Questo perché ha delle qualità umane che le permettono di creare una empatia con i calciatori fino a diventare la loro prima confidente (e non solo per le questioni calcistiche…).

Evidentemente funziona perché negli ultimi anni il Bayern Monaco ha fatto incetta di trofei (le due Champions League comprese…) (fonte Transfer Markt).