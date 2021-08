Kean alla Juve è ufficiale, ecco le cifre: il numero di maglia sarà il 7 lasciato da Ronaldo?

Moise Kean alla Juventus, adesso è ufficiale. E sono ufficiali anche le cifre dell’affare: prestito con obbligo di riscatto. L’attaccante italiano andrà a sostituire in attacco Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United.

Kean alla Juve: le cifre dell’affare

Il ventunenne attaccante torna in bianconero con prestito biennale e obbligo di riscatto “al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi” al termine della stagione 2022/23. Il prestito vale 7 milioni, di cui 3 per la stagione 2021/22 e 4 per quella successiva. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 28 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 3 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022-23. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Come giocherà la Juve con Kean?

Sarà interessante capire come Allegri farà giocare la Juve con Kean. L’anno scorso, al Psg, ha fatto il centravanti, mentre Mancini, in nazionale, preferisce utilizzarlo da attaccante esterno. Sicuramente la sua duttilità farà comodo alla Juve, ma non è detto che sia un titolare fisso. In panchina (per ora) scalpita sempre un certo Morata.

Kean numero di maglia: prenderà il 7 di Ronaldo?

Quale numero di maglia prenderà Kean? Nell’ultimo anno al Psg ha usato il 18 (che attualmente è libero a Torino). Ma è anche possibile che scelga il 7 lasciato libero da Ronaldo.